Как проводится комплексная пластика тела. Фото результатов до и после

Гармоничная и пропорциональная фигура. Какая она? Ответить на этот вопрос не так просто, но о ней мечтает каждая. Особенно часто к пластическим хирургам обращаются после беременности и родов. Нередко после рождения ребенка фигура утрачивает привлекательность.