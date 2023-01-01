Ведущий центр пластической хирургии и косметологии в Москве
Прием ведут пять высококлассных пластических хирургов различной направленности. Бесплатные консультации с составлением индивидуальных эстетических планов красоты.
Полный спектр услуг контурной коррекции лица и тела. Сертифицированные Европейские препараты с гарантией результата.
Инновационная лазерная косметология, позволяющая решить широкий спектр эстетических задач безоперационно. Лазерное оборудование нового поколения.
Отделение трихотрансплантологии с пересадкой волос инновационный методом FUE. Безоперационная и эффективная пересадка волос в зону головы, бровей и бороды.
Отделение стоматологии - инновационная эффективная стоматология с гарантией результата эстетики и функциональности.
Современное оборудование по коррекции эстетических недостатков лица и тела безоперационными методами. Топовые системы омоложения и оздоровления.
Отделение эстетической, диагностической и функциональной гинекологии. Безоперационные и операционные методики.
Отделение диагностики с лазерным или хиругическим удалением различных видов новообразований. Бесплатная консультация с дерматоскопией образований.
Направление эстетической косметологии и дерматологии для красоты и здоровья кожи лица и тела. Бесплатные консультации врачей дерматокосметологов.
Пластические операции и любые процедуры в кредит от банков - партнеров медицинского инновационного центра Damas Medical Centre
Пухлые и чувственные губы притягивают к себе внимание и считаются символом женственности. Придать губам выразительность можно при помощи филлеров, но в последнее время все больше пациентов отдают предпочтение хейлопластике.
Гармоничная и пропорциональная фигура. Какая она? Ответить на этот вопрос не так просто, но о ней мечтает каждая. Особенно часто к пластическим хирургам обращаются после беременности и родов. Нередко после рождения ребенка фигура утрачивает привлекательность.
Практически у каждого человека есть различные дефекты зубов, которые делают улыбку неидеальной, небелоснежной. А ведь красивая улыбка ассоциируется с ухоженными и успешными людьми, является атрибутом уверенного в себе человека.
Ведущий центр в области эстетической медицины города Москвы с отделениями пластической хирургии, косметологии, стоматологии и диагностики.
Пластический и челюстно-лицевой хирург, основатель и главный врач центра инновационной медицины Damas Medical Center Амжад Аль-Юсеф рассказал, какие вмешательства на данный момент являются самыми популярными.Источник: 360tv.ru
Амжад Аль-Юсеф поделился секретами общения с пациентами и отметил, что часто очень сложно отговорить их от ненужных операций.Источник: metronews.ru
Ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC Амжад Аль-Юсеф поделился советами и списком полезных привычек, которые благотворно влияют на внешность и самочувствие.Источник: mentoday.ru
Выпуски с врачами нашего центра на телевидении и YouTube - каналах
Запись на консультацию/процедуру по тел.:
+7 (495) 798-20-06
+7 (926 115-20-06
Режим работы: Пн - Вс с 10:00 до 21:00
Адрес: г. Москва, ул. Садовническая 39, стр.13, м. Новокузнецкая (8 мин от метро).