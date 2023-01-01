м. Новокузнецкая,
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About clinic مركز DAMAS
Центр инновационной медицины DMC

Ведущий центр пластической хирургии и косметологии в Москве

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Франшиза центра «Damas Medical Center»

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Пластическая хирургия

Прием ведут пять высококлассных пластических хирургов различной направленности. Бесплатные консультации с составлением индивидуальных эстетических планов красоты.

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Контурная пластика

Полный спектр услуг контурной коррекции лица и тела. Сертифицированные Европейские препараты с гарантией результата.

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Статьи Все статьи
24
июля
Как выглядит результат комплексной пластики губ - хейлопластики. Фото результатов

Пухлые и чувственные губы притягивают к себе внимание и считаются символом женственности. Придать губам выразительность можно при помощи филлеров, но в последнее время все больше пациентов отдают предпочтение хейлопластике.

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18
июля
Как проводится комплексная пластика тела. Фото результатов до и после

Гармоничная и пропорциональная фигура. Какая она? Ответить на этот вопрос не так просто, но о ней мечтает каждая. Особенно часто к пластическим хирургам обращаются после беременности и родов. Нередко после рождения ребенка фигура утрачивает привлекательность.

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01
июля
Керамические виниры: портятся ли под ними зубы и сколько времени занимает установка?

Практически у каждого человека есть различные дефекты зубов, которые делают улыбку неидеальной, небелоснежной. А ведь красивая улыбка ассоциируется с ухоженными и успешными людьми, является атрибутом уверенного в себе человека.

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Клиника Damas Clinic фото

Damas Medical Center
Центр инновационной медицины

Ведущий центр в области эстетической медицины города Москвы с отделениями пластической хирургии, косметологии, стоматологии и диагностики.

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Врачи клиники Damas Clinic
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Хирурги, косметологи, дерматологи, стоматологи и другие специалисты клиники Damas Clinic

Амжад Аль-Юсеф
Амжад Аль-Юсеф
Пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, онколог
Лина Алиевна Исбир
Лина Алиевна Исбир
Врач-хирург, оториноларинголог
Анна Петровна Першукова
Анна Петровна Першукова
Пластический хирург
Юссеф Дергам
Юссеф Дергам
Пластический хирург
Иван Павлович Чесалин
Иван Павлович Чесалин
Кандидат медицинских наук, пластический хирург
Коротких Наталия Сергеевна
Коротких Наталия Сергеевна
Врач акушер гинеколог, хирург- эндоскопист
Ширин Джумаевна Хайидмурадова
Ширин Джумаевна Хайидмурадова
Врач-косметолог, дерматолог, ботулинотерапевт, лазеротерапевт
Альбина Мухаметовна Хохлова
Альбина Мухаметовна Хохлова
Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, лазеротерапевт
Лалита Магомедовна Коригова
Лалита Магомедовна Коригова
Врач-косметолог, дерматолог, ботулинотерапевт, лазеротерапевт
Роза Гидалтиевна Герлиани
Роза Гидалтиевна Герлиани
Врач-дерматолог, косметолог, ботулинотерапевт, лазеротерапевт
Павел Андреевич Марченков
Павел Андреевич Марченков
Врач-стоматолог, хирург-имплантолог, ортопед
Ралина Асхатовна Урусова
Ралина Асхатовна Урусова
Врач-стоматолог-ортодонт
Севда Этибаровна Абдуллаева
Севда Этибаровна Абдуллаева
Врач-стоматолог-терапевт
Зира Сергеевна Хацати
Зира Сергеевна Хацати
Врач-стоматолог, терапевт, ортопед
Интервью с хирургом Амжадом Аль-Юсеф
Интервью с основателем клиники – доктором Амжадом Аль-Юсеф
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О клинике и специалистах, интервью с врачами

07
июля
Пластический хирург Аль-Юсеф рассказал о самых популярных операциях

Пластический и челюстно-лицевой хирург, основатель и главный врач центра инновационной медицины Damas Medical Center Амжад Аль-Юсеф рассказал, какие вмешательства на данный момент являются самыми популярными.Источник: 360tv.ru

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01
июля
Пластический хирург рассказал, почему россиянки часто просят увеличить грудь

Амжад Аль-Юсеф поделился секретами общения с пациентами и отметил, что часто очень сложно отговорить их от ненужных операций.Источник: metronews.ru

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13
июня
Пластический хирург рассказал, как сохранить молодость лица без операций

Ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC Амжад Аль-Юсеф поделился советами и списком полезных привычек, которые благотворно влияют на внешность и самочувствие.Источник: mentoday.ru

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Запись на консультацию/процедуру по тел.:
+7 (495) 798-20-06
+7 (926 115-20-06
Режим работы: Пн - Вс с 10:00 до 21:00
Адрес: г. Москва, ул. Садовническая 39, стр.13, м. Новокузнецкая (8 мин от метро).

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Damas Medical Center
ул. Садовническая, д. 39, стр.13, м. Новокузнецкая (8 мин от метро). Москва
+7 (495) 798-20-06 +7 (926) 115-20-06 damasclinic@yandex.ruЛоготип Damas Medical Center